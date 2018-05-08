البرلمان الروسي يقر تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء

2018/05/08 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- متابعة واع صادق مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء على تعيين ديمتري ميدفيديف رئيسا للوزراء بموافقة 374 عضوا واعتراض 56 عضوا ليبقى بالمنصب الذي يشغله منذ العام 2012.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لروسيا امس الاثنين لفترة جديدة مدتها ست سنوات ثم رشح بعد ذلك ميدفيديف لرئاسة الوزراء وطلب من النواب […]

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