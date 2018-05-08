2018/05/08 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة القت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابي وعثرت على 86 عبوة ناسفة في نينوى.وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، القت القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في قرية البو سيف، كما عثرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي والعثور على 86 عبوة ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي والعثور على 86 عبوة ناسفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).