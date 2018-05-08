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القبض على ارهابي والعثور على 86 عبوة ناسفة في نينوى
2018/05/08 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة القت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابي وعثرت على 86 عبوة ناسفة في نينوى.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، القت القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في قرية البو سيف، كما عثرت […]

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