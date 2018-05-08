حزب الله يبحث عن “شرعنة” سلاحه بعد انتصاره الانتخابي

2018/05/08 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- بعد انقطاع طويل، جرت الأحد الانتخابات التشريعية الأولى في لبنان منذ العام 2009، لتظهر نتائجها فوز أربع مجموعات كبيرة أبرزها “الثنائي

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