بوتين يوقع مرسوما بتعيين مدفيديف رئيسا للحكومة الروسية

2018/05/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- متابعة واع وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين دميتري مدفيديف رئيسا للحكومة الروسية الجديدة بعد أن وافق مجلس الدوما الروسي على تعيينه.وصادق مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء على تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء بموافقة 374 عضوا واعتراض 56 عضوا ليبقى بالمنصب الذي يشغله منذ العام 2012.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أدى اليمين […]

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