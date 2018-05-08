البرلمان الروسي يوافق على تعيين مدفيدف رئيسا لوزراء

2018/05/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة وافق البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعيين ديمتري مدفيديف رئيسا للوزراء.وحصل ديمتري مدفيدف على غالبية كبرى من الأصوات في مجلس النواب الروسيي بلغت 374 صوتا مقابل 56.وقال مدفيديف للنواب ببعد التصويت الذي تم في حضور الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان رشحه يوم أمس الاثنين، “بالتأكيد، أدرك تماما المسئولية والصعوبات […]

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