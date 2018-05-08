2018/05/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..انتشار كبير للشرطة الاتحادية في قرى الحويجة استعدادا للانتخابات

بغداد/..



افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قطعات الشرطة الاتحادية انتشرت بشكل كثيف في قرى تابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك استعدادا لتأمين الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "قوات كبيرة مجهزة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة انتشرت بشكل مكثف في القرى الواقعة في اطراف قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

واضاف المصدر ان "القوات انشأت سواتر ترابية وسيطرات امنية لغرض تأمين الانتخابات في مناطق قضاء الحويجة وابعاد خطر استهداف تنظيم داعش للمراكز الانتخابية فيها".



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