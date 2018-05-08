2018/05/08 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تعرف أن التطبيقات التي تعمل على هاتفك الذكي المدعوم بنظام الأندرويد تتمتع حاليًا بإمكانية الوصول غير المقيد إلى أي نشاط على الشبكة على جهازك دون طلب إذن المستخدم؟ من المحتمل أنك لا تعلم ذلك، ولكنها مشكلة خطيرة عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، حيث أن أي تطبيق يمكنه جمع البيانات، مثل متى تتصل التطبيقات الأخرى بشبكة الإنترنت وحتى تحديد الخادم الذي تتصل به.

الآن، قامت شركة جوجل في نهاية المطاف بسد هذه الثغرة بعدما قامت بإجراء تغييرات جديدة على الشفرة المصدرية لمشروع Android Open Source Project والتي تهدف إلى منع التطبيقات ( مع بعض الإستثناءات القليلة ) من إستغلال هذا الوصول غير المقيد.

هذا يعني أن الإصدارات التجريبية المستقبلية من نظام Android P ستجلب معها هذا التغيير، ومن المرجح أن يكون هذا التغيير متاحا أيضا في النسخة النهائية من نظام Android P.



ولا تتوفر حاليا أي معلومات حول ما إذا كان هذا التغيير سيتوفر للإصدارات الحالية والقديمة من نظام الأندرويد أم لا.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظام Android P سيمنع التطبيقات من الوصول نشاط الشبكة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظام Android P سيمنع التطبيقات من الوصول نشاط الشبكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).