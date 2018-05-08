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نيويورك تايمز: واشنطن تستعد لإعادة فرض جميع العقوبات على إيران والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي
2018/05/08 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنويه

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