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وزير الخارجية الامريكي يبلغ نظرائه الاوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي
2018/05/08 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل وزير الخارجية الامريكي يبلغ نظرائه الاوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي

تأریخ التحریر: : 2018/5/8 19:06

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