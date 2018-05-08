2018/05/08 | 19:15

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عاجل وزير الخارجية الامريكي يبلغ نظرائه الاوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي

تأریخ التحریر: : 2018/5/8 19:06

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