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بعد البرلمان.. مجلس بغداد يتعطل بسبب الانتخابات
2018/05/08 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد البرلمان..

مجلس بغداد يتعطل بسبب الانتخابات

بغداد/..

كشف عضو مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي، الثلاثاء، عن اسباب تعطيل اعمال المجلس، خلال الفترة السابقة.

وقال الساعدي لـ"عين العراق نيوز"، ان "مجلس بغداد معطل بسبب قرب الانتخابات البرلمانية، فأكثر من 20 عضوا في المجلس هم ضمن المرشحين للانتخابات، فهؤلاء متغيبين عن الجلسات بسبب انشغالهم بالدعاية الانتخابية لهم ولقوائمهم".

وأضاف ان "تعطيل عمل مجلس بغداد، له اضرار، ومنها عدم متابعة الجهات التنفيذية، وربما بعض الجهات تستغل ذلك، وتقديم خدمات سيء الى المواطنين، بسبب عدم وجود رقيب عليها".

وقرر مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسته للاسبوع الرابع على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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