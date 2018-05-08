ميشيل نجيب - تقتلون أنفسكم بأيديكم

2018/05/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب ماذا تريدون من البشر حولكم؟ناديتم بالحاكمية والشريعة والله والإسلام هو الحل والغرب فاسدين وكفرة ومصيرهم جهنم والنار الأبدية، جميع العلوم والأختراعات والمعارف البشرية موجود لديكم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة أعطاها لكم إله أسمه الله فى كتاب أسمه القرآن وغيركم يقول التوراة والأنجيل، وصدق جميع المؤمنين المسلمين بما ناديتم به من الإعجاز العلمى للقرآن وأتيتم بأسماء ومؤسسات وشواهد لإثبات عجزكم أو إ......

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