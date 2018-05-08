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رئيس برلمان المصري يحذر نوابه من حضور حفل السفارة الإسرائيلية في ذكرى نكبة فلسطين
2018/05/08 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، الثلاثاء، أعضاء المجلس من حضور حفل السفارة الإسرائيلية الذي سيقام بفندق "كارلتون" بالعاصمة القاهرة.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة النواب ان "النواب لم يلبوا تلك الدعوات وأنا مطمئن من ذلك، أما بالنسبة للمواطنين الذين ستدعوهم السفارة الإسرائيلية، فهم مدركون للبعد الوطني في هذه المسألة وسيفكرون مائة مرة قبل أن يقبلوا هذه الدعوات".

وأضاف أن "المجلس له قرار في ذلك فيما يخص النواب، وأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للائحة ضد النواب الذين يخالفون ذلك.

وستقيم سفارة إسرائيل في مصر احتفالا بذكرى نكبة فلسطين في فندق كارلتون بوسط القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات المصرية والعربية.

وكشف عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب المصري مصطفى بكري ، عن دعوات تم توجيهها لنحو 100 نائب بالبرلمان لحضور احتفالات السفارة الإسرائيلية بما يسمى "عيد الاستقلال الـ70".

انتهى/ ع

المصدر: وكالات

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