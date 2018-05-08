توقعات بمشاركة أكثر من 100 ألف ناخب عراقي في ايران يومي 10 و 11 ايار الجاري

2018/05/08 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد رئيس هيأة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ايران حيدر الحسيني للصحفيين اليوم الثلاثاء ان ما يقارب الـ 100 الف من الجالية العراقية سيدلون بأصواتهم يومي الـ10 ،والـ11 من الشهر الجاري ، مشيرا الى أن "14" مركز انتخابي في تسع محافظات إيرانية تتواجد فيها الجالية العراقية ستفتح أبوابها أمام قرابة الـ 100 ألف من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والتصويت لممثليهم في البرلمان العراقي المقبل.وأضاف الحسيني ان السفارة العراقية في طهران توقعت زيارة عدد المصوتين ليصل الى 130 الف ، مشيرا الى ان الجالية العراقية في 15 دولة تتصدرها ايران والولايات المتحدة الامريكية وتركيا سيدلون بأصواتهم يومي العاشر والحادي عشر من شهر ايار الجاري ، ومن ثم سيتم نقل صناديق الاقتراع الى العراق لتتم عملية العد والفرز هناك.انتهىم .

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