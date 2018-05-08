2018/05/08 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 19:15.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).