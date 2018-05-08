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نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية
2018/05/08 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيجيرفان البارزاني يتوجه الى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة الروسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 19:15.

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