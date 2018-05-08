اسرائيل تتوعد بتدمير لبنان اذا هاجمها حزب الله

2018/05/08 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس المحتلة - هدد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، بتدمير لبنان في حال هاجم حزب الله اسرائيل.

وجاءت تهديدات الوزير الاسرائيلي تعليقا على فوز حزب الله في الانتخابات البرلمانية.



والجماعة الشيعية مدعومة من إيران وتقاتل قواتها في سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف العبرية عن بينيت قوله "أصبح حزب الله لاعبا مهما داخل الحكومة اللبنانية ولذلك، فإن أي هجوم ضد إسرائيل سيعني تدمير لبنان".

وأضاف بينيت أن "حزب الله لا يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، لكنه يشكل تهديدا استراتيجيا لها"، متوعدا بـ"الرد بقوة كبيرة في حال تمت مهاجمة إسرائيل".

وتابعت إسرائيل عن كثب سير الانتخابات البرلمانية في لبنان حيث يشكل حزب الله الذي يمتلك ترسانة أسلحة ضخمة، قلقا متناميا بالنسبة للاسرائيليين.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في لبنان الاثنين، إحراز تحالف حزب الله وحركة أمل تقدما كبيرا، على حساب تياري الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون، والمستقبل بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري.

واتهم الوزير الإسرائيلي إيران بـ"إرسال المسلحين من دول مختلفة إلى الموت لتحقيق مشاريعها".

وقال "الإيرانيون لا يحبون الموت، لكنهم يرسلون الآخرين من أجل ذلك"، واصفا طهران بأنها "الأخطبوط الذي يرسل أذرعه في لبنان وغزة وغيرها لمهاجمة إسرائيل والعالم".

ولفت إلى أن "حرب إسرائيل أصبحت مع الرأس مباشرة وليس مع أذرعها"، مضيفا "إذا استمر الإيرانيون في تحركاتهم البائسة، فسيكتشفون قريبا أن سوريا أصبحت فيتنام" في إشارة إلى حرب الفيتنام أو الحرب الهندوصينية الثانية (1955- 1975).

وقال إنه "لا يفضل مهاجمة إيران عسكريا في الوقت الحالي"، داعيا إلى ضرورة الإعداد والتحسين من قدرات إسرائيل لمهاجمتها لاحقا.

واعتبر أن "إسرائيل أقوى من إيران وأن المعركة بيننا في سوريا هي مغامرة بعيدة، لكننا لن نسمح بمهاجمتنا من قبلها".

وشنت اسرائيل عشرات الغارات على أهداف في سوريا قالت إنها لحزب الله وإيران وأكدت مرارا أنها لن تسمح لطهران بالتمدد في سوريا واقامة قواعد عسكرية دائمة.

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