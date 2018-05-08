أوبك تواصل العمل على تحقيق استقرار في أسعار النفط

2018/05/08 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، إن الجهود التي تقودها أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط سوف تستمر.وقال باركيندو في تصريح صحفي انه “لدينا ثقة في قادتنا، داخل أوبك وخارجها، الذين دعموا بقوة جهودنا المشتركة مع الشركاء غير الأعضاء في أوبك لمساعدة سوق النفط […]

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