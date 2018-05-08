شاهد 7 صور تكشف أسرار تصوير الأفلام العالمية

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⋙ الرئاسة الفرنسية: ترامب لم يطلع ماكرون على خططه بشأن اتفاق إيران

⋙ "أودي" تواجه اتهامات بالغش في انبعاثات الوقود

⋙ الرئاسة الفرنسية: ترامب لم يعط ماكرون أي إشارة حول قراره بشأن اتفاق إيران النووي

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⋙ بالفيديو : المتحدث بإسم وزارة الداخلية يضع النقاط على الحروف في قضية أم عمر التي انتشرت في وسائل الإعلام