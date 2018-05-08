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عملة الأرجنتين تتراجع لمستوى قياسي جديد أمام الدولار
2018/05/08 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: انخفضت عملة الأرجنتين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد، علي الرغم من إجراءات البنك المركزي لإنقاذ العملة.

ورفع البنك المركزي في الأرجنتين أسعار الفائدة إلى 40% خلال الأسبوع الماضي فقط، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

وبحلول الساعة 3:22 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار بنحو 5.1% إلى 23.0648 بيزو أرجنتيني، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وتعهد البنك المركزي الأرجنتيني بمزيد من الإجراءات من أجل وقف التراجع الحاد للعملة المحلية، كما أعرب عن استعداده لرفع سعر الفائدة مجدداً من أجل الوصول إلى مستهدف التضخم والبالغ 15%.

وتأتي عمليات البيع المتجددة للأصول الأرجنتينية وسط موجة أوسع على عملات الأسواق الناشئة والمتقدمة اليوم، بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن اتجاه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لا يعيق النمو العالمي.

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