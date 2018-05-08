وزير الخارجية الإيراني يحذر واشنطن من الانسحاب من الاتفاق النووي

2018/05/08 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- متابعة واع قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة سترتكب “خطأ” إذا انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015 وذلك قبيل بيان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء يعلن فيه قراره النهائي بشأن الاتفاق.ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله: […]

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