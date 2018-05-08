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انقطاع التيار الكهرباء اثناء مباراة الجوية والعهد اللبناني
2018/05/08 | 19:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة انقطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، اثناء لقاء نادي القوة الجوية والعهد اللبناني في ملعب كربلاء الدولي.

وأوقف حكم اللقاء بين نادي القوة الجوية والعهد اللبناني، المباراة لخلل فني تسبب في انطفاء جزء من الاضاءة في الملعب.

واشار المراسل الى ان “امطارا غزيرة سقطت على محافظة كربلاء أثناء اللقاء”.

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