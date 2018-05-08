منعاً للتجسس.. تويتر يستعد لتشفير الرسائل

2018/05/08 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

كشف المطورون, عن ميزة جديدة يعمل عليها موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تحمل اسم “المحادثة السرية” وتهدف إلى تعزيز أمان الرسائل المباشرة بين المستخدمين.

وذكر موقع “تك انسايدر” الأمريكي في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “الميزة الجديدة للمستخدمين تسمح بتداول الرسائل المباشرة المشفرة، ما يضع “تويتر” في منافسة مع تطبيقات المراسلة الآمنة مثل Signal أو Telegram أو WhatsApp”.

وقالت المطورة وطالبة علوم الكمبيوتر في جامعة ماساتشوستس دارتموث “جين مانشون وونغ” التي اكتشفت الرمز الخاص بتلك الميزة بحسب التقرير: “تويتر يعمل على نظام تشفير End-to-End Encrypted للرسائل!”، ونشرت صورة تكشف عن تفاصيل الميزة الجديدة.

وتسمح ميزة الرسالة المباشرة الشائعة على تويتر للمستخدمين بإرسال رسائل إلى بعضهم البعض، بغض النظر عما إذا كانوا يتبعون بعضهم على الشبكة الاجتماعية أم لا، وهذه الميزة الجديدة الخاصة بالتشفير ستساعد في تأمين الرسائل ومنع اعتراضها من قبل أطراف خارجية.

وتجادل شركات التكنولوجيا ومحامو الخصوصية بأن التشفير أمر ضروري لتأمين المعلومات الشخصية والاتصالات، كما يجادل المسئولون الحكوميون وموظفو إنفاذ القانون بأن التشفير يضر بقدرتهم على التحقيق في النشاط الإجرامي والإرهابي.

واكتسب التشفير أهمية كبيرة قبل عامين خلال معركة آبل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي حول طلب للمساعدة فى فتح جهاز iPhone مشفر استخدم في هجوم إرهابي، وبعد أن تم اختراق رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي.

وأمرت السلطات الإيرانية, الشهر الماضي, مزودي خدمات الإنترنت في إيران بمنع الوصول إلى تطبيق Telegram، وهذا بعد أن ازدادت شعبية التطبيق المشفر، الذي يستخدمه ما يقرب من نصف سكان البلاد.



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