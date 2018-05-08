نيويورك تايمز: ترامب ابلغ ماكرون أن أمريكا ستنسحب من الاتفاق النووي

2018/05/08 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

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