الصحة تعلن موافقة مجلس الوزراء بإضافة الدرجات المتبقية لإكمال التعيينات

2018/05/08 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن موافقة مجلس الوزراء لإضافة الدرجات المتبقية لإكمال التعيينات

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