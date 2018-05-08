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الصحة تعلن موافقة مجلس الوزراء بإضافة الدرجات المتبقية لإكمال التعيينات
2018/05/08 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة تعلن موافقة مجلس الوزراء لإضافة الدرجات المتبقية لإكمال التعيينات

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