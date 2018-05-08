2018/05/08 | 19:45

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عاجل باريس: ترامب لم يعط أي إشارة لماكرون عن قراره من الاتفاق النووي

تأریخ التحریر: : 2018/5/8 19:22

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