2018/05/08 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الانبار: أحزاب متنفذة ستتلاعب بنتائج الانتخابات

بغداد/..



أكد عضو مجلس محافظة الانبار عيد عماش، اليوم الثلاثاء، وجود أحزاب "متنفذة" تسعى لتزوير نتائج الانتخابات، مشيراً الى أن المجلس خاطب مفوضية الانتخابات ورئيس الحكومة حيدر العبادي، دون اتخاذ أي تدابير.

وقال عماش، لـ"عين العراق نيوز"، ان "احزاباً سياسية متنفذة ولها جذور في الدولة العراقية، تعمل بل وتسعى الى التلاعب بنتائج الانتخابات فضلا عن الضغط على المواطنين البسطاء في المناطق المحررة من داعش مؤخراً".

وأضاف، ان "التخوف من تزوير الانتخابات موجود بالفعل، لدى كل المرشحين عن القوى السياسية الجديدة"، مبينا ان "الاحزاب المتنفذة في المحافظة قد تتلاعب بنتائج الانتخابات، لا سيما وهي وتملك نفوذ كبير في مفوضية الانتخابات".

ولم يبق سوى أربعة أيام تفصل العراقيين عن الانتخابات البرلمانية التي تعد الاولى بعد انتصار القوات الامنية العراقية على تنظيم داعش، في مناطق البلاد الغربية والشمالية.



وتصاعدت خلال الأيام الماضية لهجة التحذيرات المتكررة من قبل رجال دين وسياسيين ومحللين، من عمليات التزوير والتلاعب بنتائج هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات بالعراق في الثاني عشر من شهر ايار الحالي، فيما حذر محللون ورجال دين من عمليات تزوير محتملة قد تحرف نتائج الانتخابات لصالح جهات معينة، قد تصل نسبتها الى 40%.



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