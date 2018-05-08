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دورة في التصوير الفوتغرافي في دار ثقافة الاطفال
2018/05/08 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

دورة في التصوير الفوتغرافي في دار ثقافة الاطفال

العراقثقافة

دورة في التصوير الفوتغرافي في دار ثقافة الاطفال

الثلاثاء 8 مايو 2018 - 19:12

دورة في التصوير الفوتغرافي في دار ثقافة الاطفال

تقيم دار ثقافة الأطفال دورة للتصوير الفوتوغرافي التي انطلقت قبل أيام تلقى فيها المشاركون مبادئ تعريفية عن أهم أساسيات فن التصوير.

تقيم دار ثقافة الأطفال دورة للتصوير الفوتوغرافي التي انطلقت قبل أيام تلقى فيها المشاركون مبادئ تعريفية عن أهم أساسيات فن التصوير ولغته وتقنياته، وتكمن أهمية هذه الدورات في تطوير وإغناء المشاركين فيها من إعلاميي الدار بكل ما هو جديد في عالم التصوير الفوتوغرافي.

هذا وقد شارك في الدورة مجموعة من الاعلاميين وموظفون من منتسبي دار ثقافة الاطفال.

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