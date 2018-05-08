ثلاثة أحزاب كردية تتهم سلطات كردستان بـ

2018/05/08 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهمت ثلاثة أحزاب سياسية كردية، الثلاثاء، السلطات في إقليم كردستان بممارسة "الضغط" على القوات الامنية والبيشمركة من أجل التصويت لصالح الاحزاب الحاكمة في الاقليم، فيما شددت على ضرورة عدم الخوف والعمل من أجل "تغيير السلطة".

وقال المستشار الاعلامي لتحالف الديمقراطية والعدالة بكر صديق في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية، وحضرته ، إن "السلطة في الاقليم تمارس الضغط على القوات الامنية والبيشمركة للتصويت لصالح الاحزاب الحاكمة"، مشيرا الى أن "السلطات تبث الخوف والتهديدات بين هذه القوات بهدف التصويت لصالحها".

وأضاف صديق، "نطمئن البيشمركة والقوات الامنية بأن ضغوطات السلطة ليست لها أية تأثير"، مؤكداعلى "ضرورة عدم الخوف والعمل من أجل تغيير السلطة".

يذكر أنه من المقرر أن تُجري الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة في الثاني عشر من شهر ايار الحالي، فيما سيكون التصويت الخاص يوم الخميس المقبل.

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