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الرئاسة الفرنسية: ترامب لم يعط ماكرون أي إشارة حول قراره بشأن اتفاق إيران النووي
2018/05/08 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت الرئاسة الفرنسية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بنيته إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مساء اليوم الثلاثاء.

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