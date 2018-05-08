الرئاسة الفرنسية: ترامب لم يعط ماكرون أي إشارة حول قراره بشأن اتفاق إيران النووي

2018/05/08 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الرئاسة الفرنسية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بنيته إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مساء اليوم الثلاثاء.

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