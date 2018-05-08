2018/05/08 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة النقل في ألمانيا أن السلطات الرسمية في البلاد فتحت تحقيقاً رسمياً مع شركة "أودي" وسط احتمالات فضيحة جديدة بشأن انبعاثات وقود سيارات الديزل.

وقالت الوزارة في بيان أوردته "سي.إن.إن"، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين في ألمانيا يستجوبون "أودي" للاشتباه في قيامها بتركيب برامج انبعاثات غير مشروعة في محركات الديزل بفئة "A6" الفاخرة و"A7 sporty" الهاتشباك.

وأوضحت وزارة النقل الألمانية أن السيارات المتضررة تبلغ حوالي 60 ألف سيارة من بينهم 33 ألف سيارة في ألمانيا.

وتبدو محركات سيارات "أودي" المتضررة كأنها تعمل بشكل نظيف أثناء اختبار الانبعاثات أكثر من تشغيلها على الطريق.

وقال "روبرت ستادلر الرئيس التنفيذي لشركة "أودي" عبر البيان، إنه تم الإعلان عن المخالفات التي تم اكتشافها في برنامج إدارة محرك الديزل في جيل من "A6" و"A7" يتم التخلص منه تدريجياً.

وكان صانع السيارات الأكبر عالمياً أفصح عن مبيعات الربع الأول من العام الجاري عبر بيان على موقعها الرسمي.

وبلغت مبيعات "أودي" الألمانية في جميع أنحاء العالم حوالي 624.650 ألف سيارة من كافة الفئات خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي بزيادة قدرها 8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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