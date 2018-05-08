علماء يراقبون ثوران مجموعة براكين في كامتشاتكا الروسية

2018/05/08 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة قام علماء روس بمراقبة ثوران مجموعة براكين “كامتشاتكا” في أقصى شرق روسيا، بواسطة الأقمار الاصطناعية من الفضاء.وقال الدكتور يفغيني لوبيان، رئيس قسم تكنولوجيا مراقبة الأقمار الاصطناعية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: “بفضل مراقبة الأقمار الاصطناعية التشغيلية للبراكين، من الممكن تحليل الشذوذ الحراري وأعمدة الرماد في مناطق البراكين، […]

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