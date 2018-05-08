متخوفاً من التغيرات الجديدة .. عشقي : السعودية تنظر بحذر لنتائج الانتخابات اللبنانية

2018/05/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال اللواء السابق في الاستخبارات السعودية أنور عشقي إن بلاده تنظر بحذر واهتمام إلى التغيرات التي أفرزتها الانتخابات النيابية اللبنانية ، مبينا أن أي تغيير في سياسة الحكومة اللبنانية لصالح "حزب الله" ستقابله المملكة ودول الخليج بـ"النأي بالنفس عن هذا البلد ، الأمر الذي سيؤثر على وضعه الاقتصادي" ، على حد تعبيره.

وقال عشقي في تصريحات صحفية إن امتلاك "حزب الله" الثلث المعطل في مجلس النواب "جعله يتحكم في الأمور في لبنان ، دون حكم البلاد بشكل مباشر" ، مشيرا الى وجود "أمور كثيرة بدأت تتغير في لبنان ، حزب الله أصبح لديه قوة سياسية ، السعودية تراقب بحذر وسنرى ماذا سيحدث على الساحة وإذا كان ذلك في صالح حزب الله فإن المملكة ستنأى بنفسها عن لبنان وهذا سيجعل وضعه الاقتصادي صعبا".غير أن اللواء السعودي لفت إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية الحالي زعيم كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري "متفائل ، رغم تراجع نسبة مؤيديه في البرلمان ، وبالمقابل ازداد النفوذ الإيراني والسوري في هذا البلد".وأعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في تصريحات صحفية سابقة أن نسبة المشاركة بلغت 49.20%، مقارنة مع 54% العام 2009"، معتبراً أن عملية الانتخاب كانت بطيئة جداً نتيجة القانون الجديد بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري.وبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم الاقتراع أكثر من 3.7 ملايين شخص وتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة للوصول إلى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية الهشة.انتهىم .



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