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الرئاسة الفرنسية: ترمب
2018/05/08 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرض عقوبات اقتصادية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة الفرنسية: ترمب "لم يبلغ" ماكرون بقراره حول الاتفاق النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة الفرنسية: ترمب "لم يبلغ" ماكرون بقراره حول الاتفاق النووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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