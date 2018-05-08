ملكة جمال المغرب العربي تبدء نشاطها الخيري في بلدها

2018/05/08 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..وصلت ملكة جمال المغرب العربي رشا السباعي الى مطار جلالة الملك محمد السادس في المغرب في اول زيارة لها لبلدها بعد تتويجها في لبنان حيث كان في استقبالها الاهل و الاصدقاء وسط اجواء تراثية مغربية بمشاركة احدى الفرق الشعبية الفلكلورية.

واستهلت الحسناء زيارتها بلقاء مع المشرفين على جمعية ” الشمسي تكوين الشباب و الاطفال ” في مدينة سلا بالقرب من العاصمة الرباط بحضور خبير التجميل المغربي ميمو و الاعلامية ايمان الحمداوي و مصممة الازياء فاطمة الزهراء بوكيجي وهي المحطة الخيرية الاولى لها والتي سيليها سلسلة من المحطات الاخرى في عدد من المدن المغربية .

رشا اوضحت ان مهمتها الانسانية كملكة جمال قد بدأت وهناك العديد من الزيارات التي ستقوم بها على مستوى المغرب العربي عموماً من اجل مساعدة من هم بحاجة الى المساندة و العون في يومياتهم و اشارت الى ان نشاطاتها في الحقل الخيري لن تبعدها عن طموحاتها التي تصب في خانة تقديم البرامج التلفزيونية الى جانب فن التمثيل .

السباعي كشفت عن عرض ممكن ان يساهم في دخولها الى مجال الاعلام المرئي في المغرب الى جانب افكار اخرى عرضت عليها في لبنان واشارت الى انها تريد الاستفادة من عامل الوقت من اجل الوصول الى قرار مصيري منطقي و حاسم و ممكن ان يعبر عن طموحاتها تحت الاضواء .

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