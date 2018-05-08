الرئيس الصيني يدعو نظيره الأمريكي لأخذ مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بعين الاعتبار

2018/05/08 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية لأخذ مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بعين الاعتبار.

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