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الرئيس الصيني يدعو نظيره الأمريكي لأخذ مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بعين الاعتبار
2018/05/08 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية لأخذ مخاوف كوريا الشمالية الأمنية بعين الاعتبار.

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