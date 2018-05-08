قرارات مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال عقده جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على عدة قرارات بينها توفير المتطلبات الآنية لمسك الحدود العراقية السورية، والتصويت على اعادة تأليف مجلس التنسيق الصناعي.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مجلس الوزراءعقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 8 أيار 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصوت المجلس على توفير المتطلبات الآنية لمسك الحدود العراقية السورية من خلال قيام وزارة المالية بتأمين 5 مليارات و960 مليونا من احتياطي الطوارىء الى قيادة العمليات المشتركة".واضاف انه "تم التصويت على صلاحيات الفريق الفني الساند لاسترداد اموال العراق، وكذلك التصويت على محضر اجتماع لجنة الاصلاح الضريبي"، مشيرا الى ان "المجلس صوت على مشروع قانون فحص فيروس العوز المناعي البشري، بالاضافة الى التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لسنة 2000".واوضح البيان ان "المجلس صوت على قيام المجلس التنسيقي العراقي السعودي بمناقشة مبادرة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء واختيار احد الموقعين المقترحين على ضوء حاجة المشروع"، لافتا الى ان "الجلسة شهدت التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".وتابع انه "صوت مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ لغرض تجهيز المواد المطلوبة لاحتياجات مناطق العاصمة بغداد، والتصويت على اعادة تأليف مجلس التنسيق الصناعي، بالاضافة الى التصويت على تحويل المبلغ غير المخصص ضمن قرض البنك الدولي الطارىء بمبلغ 30 مليون دولار لاغراض تقييم وتأهيل سد دربندخان والسدود الاخرى نتيجة الهزة الارضية".واشار البيان الى انه "تم التصويت على توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 23.5 مليون دينار كويتي لإنشاء وتجهيز المدارس، وكذلك التصويت على إقرار توصيات اجتماع الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 21 لسنة 2018"، لافتا الى ان "المجلس صوت على ضوابط إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص استنادا الى أحكام المادة 16 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018".وناقش مجلس الوزراء بحسب البيان، "قضية خريجي القطاع الصحي والذين تم اقرار 15 الف درجة لهذه المهن الصحية ، حيث ان هناك حاجة لأعداد اضافية ممن لم يشملوا وكانوا ضمن الدور الثاني وهناك مجال لمناقلة تخصيصات داخل الموازنة لتعيين هؤلاء في وزارة الصحة، لان الدولة بحاجة اليهم والحكومة جادة بهذا الصدد والاجراءات تسير بشكل صحيح".وذكر ان "مجلس الوزراء وافق على اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية للعمل في العراق لتحسين قطاع الكهرباء، بالاضافة الى اتفاقية مشابهة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي وكالة حكومية تقدم تسهيلات مصرفية للدول ضمن ضمانة الحكومة الفرنسية".

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