تعرف على نسبة الانجاز في مشروع سرداب الرأس الشريف

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الكوادر الهندسية والفنية بشركة أرض القدس الهندسية عملها لإكمال مشروع سرداب الرأس الشريف والذي يقع في الجهة الغربية من الصحن الحسيني.وقال المسؤول عن المشروع المهندس سلام سعدون سلمان :" إن العمل متواصل في المشروع حيث قمنا ببناء الأسس والجدران وتجهيز الأرضية بمواد السبيس والجلمود لغرض تسويتها و(حدلها)".موضحاً أنه تم استخدام المضخات الغاطسة للتخلص من المياه الجوفية ".واضاف :" تمت المباشرة في هذا الجزء من المشروع بأنشاء الركائز لإسناد الأبنية القديمة المحيطة بالسرداب" ، مشيرا إلى أن نسبة الانجاز الكلي للمشروع بلغت نحو 20% ".وتبلغ المساحة الكلية لسرداب الرأس الشريف أكثر من 800 متر مربع، ويرتبط بمشروع سرداب الحجة وسرداب الشهداء حيث تم تجهيزه بمنظومة تبريد حديثة وسلالم كهربائية لتسهيل دخول وخروج الزائرين.

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