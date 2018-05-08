المفوضية تكشف عن عدد ناخبي التصويت الخاص

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن عدد العناصر الامنية المكلفين بحماية المراكز الانتخابة، مؤكدة انهاء كافة اجراءاتها المتعلقة بعملية التصويت الخاص الذي لم يتبق له سوى يومين فقط.

وقال عضو مجلس المفوضين معتمد الموسوي لشفق نيوز ان "هناك خطة امنية موضوعة من قبل اللجنة الامنية للانتخايات وتم تأمين كافة المراكز والمحطات الخاصة بالاقتراع من قبل الاجهزة الامنية".

ولفت الى ان "عدد من يحق لهم التصويت من العناصر الامنية يصل الى نحو 639 943 الف عنصر، في 490 مركز اقتراع في عموم محافظات العراق".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد منعت منتسبي الحشد الشعبي من المشاركة بالتصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، والمقرر إجراؤه قبل موعد الانتخابات العامة بيومين.





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