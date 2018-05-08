تقرير مفصل عن احتمالية فوز

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة رويترز ، اليوم الثلاثاء ، تقريرا مفصلا عن احتمالات فوز هادي العامري برئاسة الوزراء المقبلة في العراق مستفيدا من مشاركته في الحرب ضد داعش، والمخاوف...

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