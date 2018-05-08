الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تقرير مفصل عن احتمالية فوز
2018/05/08 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   نشرت وكالة رويترز ، اليوم الثلاثاء ، تقريرا مفصلا عن احتمالات فوز هادي العامري برئاسة الوزراء المقبلة في العراق مستفيدا من مشاركته في الحرب ضد داعش، والمخاوف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير مفصل عن احتمالية فوز "هادي العامري" برئاسة الوزراء .. واذا فاز انتصرت ايران في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير مفصل عن احتمالية فوز "هادي العامري" برئاسة الوزراء .. واذا فاز انتصرت ايران في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد نيوز).


كامل التفاصيل في: بغداد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
⋙ الصدر "يزلزل الأرض" والجبوري يتخوف من "سطوة السلاح" في الانتخابات
⋙ ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ ترمب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ الاتحاد الاوروبي يدافع عن الاتفاق النووي الايراني ويؤكد عزمه المحافظة عليه
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصورة ..ماهي هدية النائب قتيبة الجبوري لناخبيه ؟
الأكثر شيوعا