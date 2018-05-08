النجيفي يحذر من صراع أمريكي -إيراني داخل الدولة العراقية: ملفات النزاهة ومحاربة الفساد والانتخابات والأغلبية السياسية ميادين لذلك الصراع

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القيادي في تحالف القرار العراقي أثيل النجيفي من صراع أمريكي – إيراني داخل العراق في المرحلة المقبلة.النجيفي وفي

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