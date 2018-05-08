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النجيفي يحذر من صراع أمريكي -إيراني داخل الدولة العراقية: ملفات النزاهة ومحاربة الفساد والانتخابات والأغلبية السياسية ميادين لذلك الصراع
2018/05/08 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر القيادي في تحالف القرار العراقي أثيل النجيفي من صراع أمريكي – إيراني داخل العراق في المرحلة المقبلة.

النجيفي وفي

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