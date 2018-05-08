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انتصار ثمين للقوة الجوية على العهد اللبناني آسيوياً
2018/05/08 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوزاً ثميناً على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما في ملعب كربلاء الدولي، ضمن ذهاب الدور شبه النهائي لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي عن غرب القارة.

وسجل اهداف الفوز للصقور أمجد راضي وحمادي احمد وصالح سدير من ركلة جزاء في الدقائق 5 و82 و87، بينما سجل فريق العهد اللبناني هدفه الوحيد عن طريق اللاعب محمد جلال في الدقيقة 90.

وتوقفت المباراة لبضعة دقائق، بسبب غزارة الامطار وتوقف جانب من انارة الملعب.

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