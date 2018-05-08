الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


اتحاد السلة يختار خالد يحيى افضل مدرب للموسم الحالي
2018/05/08 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداختار الاتحاد العراقي لكرة السلة، مدرب نادي النفط خالد يحيى، كأفضل مدرب في موسم 2017/ 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد السلة يختار خالد يحيى افضل مدرب للموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد السلة يختار خالد يحيى افضل مدرب للموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
⋙ الصدر "يزلزل الأرض" والجبوري يتخوف من "سطوة السلاح" في الانتخابات
⋙ ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ ترمب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ الاتحاد الاوروبي يدافع عن الاتفاق النووي الايراني ويؤكد عزمه المحافظة عليه
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصورة ..ماهي هدية النائب قتيبة الجبوري لناخبيه ؟
الأكثر شيوعا