اتحاد السلة يختار خالد يحيى افضل مدرب للموسم الحالي

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداختار الاتحاد العراقي لكرة السلة، مدرب نادي النفط خالد يحيى، كأفضل مدرب في موسم 2017/ 2018.

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