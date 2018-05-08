2018/05/08 | 21:10

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يتعادل مع فلسطين سلبيا على ملعب البصرة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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