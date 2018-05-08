الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


المنتخب الوطني يتعادل مع فلسطين سلبيا على ملعب البصرة
2018/05/08 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الوطني يتعادل مع فلسطين سلبيا على ملعب البصرة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الوطني يتعادل مع فلسطين سلبيا على ملعب البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني
⋙ الصدر "يزلزل الأرض" والجبوري يتخوف من "سطوة السلاح" في الانتخابات
⋙ ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ ترمب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ويهدد بفرض عقوبات
⋙ الاتحاد الاوروبي يدافع عن الاتفاق النووي الايراني ويؤكد عزمه المحافظة عليه
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر
⋙ بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء
⋙ بالصورة ..ماهي هدية النائب قتيبة الجبوري لناخبيه ؟
الأكثر شيوعا