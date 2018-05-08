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أليغري : ديبالا لايزال لديه مساحة للتطور
2018/05/08 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أثنى أليغري مدرب فريق يوفنتوس علي لاعبه ديبالا قائلا: ” ديبالا سجل الكثير من الأهداف مع فريقة هذا الموسم ولكن مازال لديه الفرصة الكافية للتطور ، في مباريات مثل مباراة الغد  يمكنه أن يكون مؤثر بشدة حيث سيكون هناك مساحات كثيرة”.

وعن أخطاء الماضي قال ” يجب أن تكون دافع لكي نتحسن ، في يوفنتوس لقد كبرت وتطورت كمدرب ” .

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