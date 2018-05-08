2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أثنى أليغري مدرب فريق يوفنتوس علي لاعبه ديبالا قائلا: ” ديبالا سجل الكثير من الأهداف مع فريقة هذا الموسم ولكن مازال لديه الفرصة الكافية للتطور ، في مباريات مثل مباراة الغد يمكنه أن يكون مؤثر بشدة حيث سيكون هناك مساحات كثيرة”.

وعن أخطاء الماضي قال ” يجب أن تكون دافع لكي نتحسن ، في يوفنتوس لقد كبرت وتطورت كمدرب ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أليغري : ديبالا لايزال لديه مساحة للتطور) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أليغري : ديبالا لايزال لديه مساحة للتطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).