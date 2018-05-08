فيديو - بعثة المنتخب السعودي تتجه إلى قادش استعدادا لمواجهة الجزائر

2018/05/08 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر غادرت بعثة المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة ماربيا الإسبانية متجهة إلى مدينة قادش، استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري غدا الأربعاء.

وتأتي المباراة في إطار استعداد الأخضر لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018 في 14 من يونيو المقبل.

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بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى مدينة قادش الإسبانية استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر غدًا.#السعودية_الجزائر pic.twitter.com/pYF63J5zV6 مواد متعلقة ماذا تعرف عن طائرة المنتخب السعودي في كأس العالم؟ المنتخب السعودي في كأس آسيا - القحطاني الهداف والخليوي الأكثر مشاركة فيديو – المنتخب السعودي يزور المرضى المنومين بإسبانيا المنتخب السعودي يواجه الجزائر ضمن خطة الإعداد لكأس العالم

— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٨ مايو ٢٠١٨ومن المقرر أن تخوض السعودية عدة مواجهات في الفترة المقبلة تبدأها بالجزائر ثم اليونان وتليها إيطاليا ثم بيرو وأخيرا أمام ألمانيا في غمار المونديال.

قرعة كأس العالم كانت قد أسفرت عن وقوع الأخضر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي، ويستهل مشواره بملاقاة المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو ثم المنتخب الأوروجوياني يوم 20 تليها المنتخب المصري يوم 25 من نفس الشهر.





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