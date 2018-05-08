2018/05/08 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري مناقشة رواية "أسطورة الأموات"ضمن الجلسة نصف الشهرية التي تعقدها اللجنة الثقافية في دار الفاروق تمت مناقشة رواية "أسطورة الأموات" للروائية الفلسطينية انشراح لدادوه، وقد افتتح الجلسة الروائي "محمد عبد الله البيتاوي" منوها إلى أن هذه الرواية قد حصلت على المرتبة الثالثة في مسابقة "عزت الغزاوي للرواية" التي عقدتها دار الفاروق، فالكاتبة وجدت نفسها كاتبة بالصدفة، بعد أن كتبت "أسطورة الأموات"، فعندما ......

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