2018/05/08 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 21:16.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).