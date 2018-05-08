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إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان
2018/05/08 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسرائيل ترصد تحركات عسكرية إيرانية في سوريا وتأمر بتجهيز المخابئ في الجولان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/08 | 21:16.

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