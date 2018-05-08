تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف سامسونغ القابل للطي

2018/05/08 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تحوم الشائعات منذ وقت طويل حول إصدار شركة سامسونغ لهاتف قابل للطي يحمل اسم “غالاكسي إكس”، وتشير أحدثها إلى أن الشركة قد حددت موعدا محتملا لإصدار جهازها.

ويفيد تقرير جديد بأنه من المحتمل أن يتم إصدار الهاتف في وقت مبكر من العام 2019، مع نهاية شهر شباط خلال المؤتمر العالمي للجوال، والذي يعرف اختصارا بـ “MWC”، بحسب ما ذكرته الصحيفة الاقتصادية الكورية الجنوبية “The Bell”.

ويقدم التقرير بعض التفاصيل الجديدة المثيرة حول الهاتف الذكي الذي تم عرضه على شركاء شركة التكنولوجيا العملاقة الكورية الجنوبية، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، في يناير الماضي.

ويضم الجهاز ثلاث شاشات من نوع “OLED” بمقياس 3.5 بوصة، من بينها شاشة في الجزء الخارجي من الهاتف، تستخدم مثل الشاشات المعتادة للهواتف الذكية، وعند فتحه يمكن استخدام الشاشتين الداخليتين كشاشة واحدة، بمثابة جهاز لوحي صغير، بمقياس 6 أو 7 بوصات.



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