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ترامب: الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم
2018/05/08 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب:الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم

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