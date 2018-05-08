2018/05/08 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال في تصريح ادلي به لمراسل ارنا مساء اليوم الثلاثاء ان ايرلندا تري ان اتفاق ايران مع مجموعة 1+5 يعد مكسبا مهما وقيما.واضاف انه بناء علي تشخيص وزارة الخارجية الايرلندية فان ايران التزمت بتعهداتها في اطار الاتفاق وتري ان الاتفاق ساهم في خفض التصعيد في المنطقة.وتابع انه ان انسحب احد الاطراف من الاتفاق الامر الذي يبعث علي الاسف، فاننا نامل ان تلتزم باقي الاطراف به.انتهي ** 1718

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايرلندا تدعو جميع الاطراف للتقيد بالاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايرلندا تدعو جميع الاطراف للتقيد بالاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).