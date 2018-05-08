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ايرلندا تدعو جميع الاطراف للتقيد بالاتفاق النووي
2018/05/08 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وقال في تصريح ادلي به لمراسل ارنا مساء اليوم الثلاثاء ان ايرلندا تري ان اتفاق ايران مع مجموعة 1+5 يعد مكسبا مهما وقيما.واضاف انه بناء علي تشخيص وزارة الخارجية الايرلندية فان ايران التزمت بتعهداتها في اطار الاتفاق وتري ان الاتفاق ساهم في خفض التصعيد في المنطقة.وتابع انه ان انسحب احد الاطراف من الاتفاق الامر الذي يبعث علي الاسف، فاننا نامل ان تلتزم باقي الاطراف به.انتهي ** 1718

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