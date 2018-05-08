مجلس الوزراء يصادق على مقترح وزارة الشباب بانشاء ملعب في بغداد أهدته السعودية

2018/05/08 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس على مقترح وزارة الشباب والرياضة للسعودية بإنشاء ملعب رياضي في العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" مجلس الوزراء صوت على قيام المجلس التنسيقي العراقي السعودي بمناقشة مبادرة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد والذي وافق عليه مجلس الوزراء واختيار احد الموقعين المقترحين على ضوء حاجة المشروع".يشار الى ان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اهدى الى العراق ملعبا بكرة القدم ردا على المباراة الودية التي اقامتها وزارة الشباب والرياضة بين المنتخبين العراقي والسعودي في ملعب جذع النخلة في البصرة.وأضاف" كما تم التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لسنة 2000، فيما صوت أيضا على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت".وزاد" كما صوت مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ لغرض تجهيز المواد المطلوبة لاحتياجات مناطق العاصمة بغداد واعادة تأليف مجلس التنسيق الصناعي.بالإضافة الى تحويل المبلغ غير المخصص ضمن قرض البنك الدولي الطارىء بمبلغ 30 مليون دولار لاغراض تقييم وتأهيل سد دربندخان والسدود الاخرى نتيجة الهزة الأرضية".ونوه الى" التصويت على توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 23.5 مليون دينار كويتي لإنشاء وتجهيز المدارس، وعلى إقرار توصيات اجتماع الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 21 لسنة 2018".وأشار الى ان" المجلس صوت ايضا على ضوابط إعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص استنادا الى أحكام المادة 16 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018، فيما ناقش قضية خريجي القطاع الصحي والذين تم اقرار 15 الف درجة لهذه المهن الصحية حيث ان هناك حاجة لأعداد اضافية ممن لم يشملوا وكانوا ضمن الدور الثاني وهناك مجال لمناقلة تخصيصات داخل الموازنة لتعيين هؤلاء في وزارة الصحة لان الدولة بحاجة اليهم والحكومة جادة بهذا الصدد والاجراءات تسير بشكل صحيح".وتابع" كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مع شركة سيمنس الالمانية للعمل في العراق لتحسين قطاع الكهرباء، بالاضافة الى اتفاقية مشابهة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي وكالة حكومية تقدم تسهيلات مصرفية للدول ضمن ضمانة الحكومة الفرنسية".

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